Open VLD-voorzitter Lachaert gaat in tegen Franstalige collega Bouchez: "Unitarisme en confederalisme zijn symboliek"

Lachaert, die ook preformateur is voor een federale regering, zei er dat hij wel wil praten over het herfederaliseren van sommige bevoegdheden. Maar dat moet dan gebeuren om het overheidsapparaat efficiënter te maken. “Laat ons eerlijk zijn: daar is in België toch nog heel wat werk aan”, gaf Lachaert toe.

“Na alle staatshervormingen hebben wij een ongelooflijk ingewikkelde staatsstructuur. Het is ook gebleken tijdens de COVID-crisis hoe moeilijk het is een crisis te beheersen met onze moeilijke structuren die we hebben.” In plaats van versnipperde bevoegdheden, zoals in de zorg, wil Lachaert “homogene bevoegdheidspakketten” bundelen onder één minister.

Het politieke huiswerk moet tegen de volgende verkiezingen gemaakt zijn, vindt Lachaert. “Tegen 2024 moeten wij een staatshervorming voorbereiden (...) die als enige basis efficiëntie neemt”, besloot hij zijn videoboodschap.