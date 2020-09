Na een wilde achtervolging over de E34, kon de politie vannamiddag een verdachte auto klemrijden op de carpoolparking in Lille. 3 van de 4 inzittenden werden gearresteerd, een vierde kon ontsnappen. Na een zoekactie met een speurhond en een politiehelikopter vonden ze de man in een maïsveld in de buurt. Waarom de mannen op de vlucht gingen, moet verder onderzoek uitwijzen.