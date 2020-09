10-jarige Lorenzo ontroert iedereen met emotionele speech tijdens corona-herdenking in Sint-Truiden

Sint-Truiden is de voorbije zes maanden zwaar getroffen door het coronavirus. Daar zijn tussen half maart en eind augustus 335 inwoners overleden, al stierf niet iedereen door corona. Door allerlei beperkende maatregelen was het niet mogelijk om afscheid te nemen. Daarom heeft de stad nu een stilteplek ingericht waar mensen terecht kunnen om hun overledenen te herdenken. Kijk in bovenstaande video naar de plechtigheid en naar de speech van de 10-jarige Lorenzo, gericht aan zijn overleden grootvader.