Stephan Vanfleteren tikt af op recordaantal van 146.000 bezoekers voor overzichtstentoonstelling

Terwijl de cultuursector zwaar lijdt door de coronacrisis, is er toch een lichtpunt: de overzichtstentoonstelling “Present” van fotograaf Stephan Vanfleteren was een ongezien succes, met meer dan 146.000 in bijna jaar tijd. Nooit eerder gingen zoveel mensen in Belgen naar een fototentoonstelling kijken.

