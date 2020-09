Tot midden 2021 zullen we minder in de file staan en dit is waarom 

Mensen vermijden in september ook nog steeds het openbaar vervoer. Het aantal reizigers bij de NMBS bedroeg in de eerste week van september 54 procent van het niveau van vorig jaar. Bij de Lijn was dat ook nauwelijks hoger dan 50 procent. Bij de MIVB is het iets beter: op vrijdag 4 september waren er op het metronet 60 procent van de reizigers in vergelijking met 2019 en voor tram en bus was dat 70 procent.

We verplaatsen ons dus veel minder maar wat zijn nu de specifieke oorzaken? En is dit een zeer tijdelijke trend of zal die nog het hele jaar duren?