Triatleet Frederik Van Lierde neemt afscheid in Menen: "Ik kon het niet mooier dromen"

Frederik Van Lierde is 41 jaar en stopt na een carrière van 17 jaar. Zijn hoogtepunt was de zege op het WK Ironman in Hawai in 2013. Hij was ook vijf keer de beste in Nice.



Zijn toekomst ligt al vast: in maart volgend jaar begint hij aan een opleiding voor onderofficier bij Defensie. Na die opleiding van negen maanden gaat hij topatleten bij het leger begeleiden.