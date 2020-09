2 agenten in Los Angeles neergeschoten "in een hinderlaag"

Voor sheriff Villanueva, die eerder dit jaar zelf in opspraak kwam omdat hij gewelddadige agenten een hand boven het hoofd zou houden, is deze schietpartij het bewijs dat politiewerk een gevaarlijke job is. "Woorden en daden hebben gevolgen, en onze job wordt er niet makkelijker op."

Dit jaar zijn al bijna 40 agenten in de VS omgekomen terwijl ze aan het werk waren. 8 van hen kwamen om in een hinderlaag.