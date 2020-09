30 wedstrijdduiven sterven in brand in Poperinge: "Ik heb er maar enkele kunnen redden"

Duivenmelker Ronny Debal (60) en zijn vrouw Anne Leniere (59) werden afgelopen weekend getroffen door een drama. Een brand vernielde hun grote duiventil en 30 wedstrijdduiven bleven achter in de brand. Het waren de buren die de brand rond 1.30 uur 's nachts opmerkten. “Ze belden en klopten hevig op de ramen”, vertelt Ronny. “Toen we naar achteren gingen, was de duiventil een grote vuurzee. Zonder dat ik het eigenlijk goed besefte, ben ik naar binnen gespurt en greep ik zoveel mogelijk duiven vast. Eigenlijk echt dom van me om naar binnen te gaan, maar ik was in paniek.

De duivenmelker kon nog 7 van zijn duiven redden. "Maar het grootste deel van mijn duiven zijn in de brand gebleven. Een drama”, zegt Ronny aangeslagen. Hoe de brand ontstaan is, is nog niet duidelijk.