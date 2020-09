4 horecazaken in Kortrijk moeten dicht omdat ze zich niet aan coronaregels hielden 

Kortrijk werkt met een kaartensysteem. Als een restaurant of café zich niet aan de regels houdt, krijgen de uitbaters een gele kaart. Na 2 keer geel wordt het rood en dan moet de zaak voor 1 week dicht. In die tijd moeten ze ervoor zorgen dat hun zaak weer coronaproof wordt. Ze kunnen dat bijvoorbeeld doen door die anders in te richten, door de regels beter te afficheren of door betere afspraken te maken met hun personeel en met de klanten. Het hangt ervan af welke regel ze hebben overtreden.