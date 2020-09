Afscheidnemende rector van UHasselt Luc De Schepper: "Alle aandacht nog twee weken naar corona"

Rector Luc De Schepper neemt eind september afscheid als rector van de UHasselt. 16 jaar stond hij aan het roer van de Limburgse universiteit, een periode waarin veel veranderd is binnen zijn unief, maar ook in Limburg. Maar van uitbollen in de laatste weken is geen sprake. Want het is nog even alle hens aan dek door de coronacrisis.