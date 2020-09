Zakenvluchten komen opnieuw op gang: Air Antwerp vliegt weer naar Londen 

Op de luchthaven van Deurne komen de zakenvluchten weer op gang. Tijdens de zomermaanden lagen alle lijnvluchten naar Londen stil. Begin september was een heropstart gepland, maar door verstrengde coronamaatregelen werd dat in augustus uitgesteld. Passagiers van België naar Groot-Brittannië moeten namelijk in verplichte zelfquarantaine. Vanaf vandaag vliegt Air Antwerp toch terug naar Londen City Airport.