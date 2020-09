Allemaal Amerikaan: oog in oog met Sean Williams

Hij is 49 jaar en komt uit East Peoria, in het hart van de staat Illinois. Maak kennis met Sean Williams. Ik kwam hem tegen in de bergen van South-Dakota, in de Black Hills. Hij was midden augustus dit jaar één van de kwart miljoen bezoekers aan de motorrally in Sturgis. Samen met zijn vrouw reed hij 1.400 kilometer om samen te komen met al die andere Harleyrijders.

Sean ging op zijn twintigste meevechten in de eerste Golfoorlog in 1991. Hij wil niet praten over zijn ervaringen. Hij was een marinier. Opvallend: eigenlijk vindt hij bijna alle oorlogen zinloos, ook al houdt hij van het leger en is hij een trotse veteraan. Hij vindt dat alle presidenten jonge Amerikanen zoveel mogelijk moeten weghouden uit oorlogen.

Sean stemde voor Donald Trump en gaat dat in november nog een keer doen. Toch maakt Sean voor onze camera kanttekeningen: "Ik besef dat racisme een probleem is. Er zijn spanningen, ik voel ze zelf ook," zegt hij. "Ik zie veel vlaggen op Tumprally's. Vooral witte mensen. God ja, ik ben ook wit. We moeten iets doen aan het racisme."

Sean droomt van een goed leven voor zijn dochter van 21. Hij vindt het ook jammer dat veel mensen in de VS niet meer praten met mekaar, dat de polarisatie zo intens en heftig is geworden in Amerika.

Sean Williams hoopt dat hij ooit in zijn leven zal vinden wat hem passioneert tussen 9 en 5 overdag. "Ik ben al 49, en ik weet het nog altijd niet," zegt hij me schertsend. Intussen werkt hij in de auto-industrie als lasser. Het is geen passie, maar het betaalt de rekeningen, en het geeft hem de vrije tijd om overal in de VS rond te toeren op zijn geliefde Harley Davidson. Dàt is zijn echte passie. Oog in oog met Sean Williams.

Bekijk hier de video: