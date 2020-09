Huisartsen hekelen trage coronatesten: "Langer dan twee dagen wachten, meer volk nodig in laboratoria"

Binnen de 24 uur weten of je corona hebt of niet. Dat is de belofte, maar vaak wachten patiënten veel langer op het resultaat van hun test. "Patiënten zitten nodeloos lang in quarantaine en dat is lastig voor school en werk", zegt huisarts Anne Delespaul op Radio 2 Antwerpen. Huisartsenvereniging Domus Medica betreurt het gebrek aan regelmaat.