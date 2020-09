Biodiversiteit in België licht gestegen in laatste 30 jaar

De biodiversiteit in België is de laatste 30 jaar licht gestegen. Dat zegt de eerste 'Living Planet Index' (LPI) voor ons land van het Wereld Natuur Fonds (WWF). Van 1990 tot 2018 zien we een totale stijging van 5,7 procent of een stijging van 0,2 procent per jaar. Die trend is niet voor elke diersoort hetzelfde.