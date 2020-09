"Contactbudget" moet de bubbel van vijf vervangen, vinden experts: "Flexibel en voor langere tijd houdbaar"

"Het is het voorstel van nogal wat experten, maar eigenlijk niet anders dan de bubbel van vijf, het contact beperken", zegt professor Geert Molenberghs van de UHasselt . "Want te veel sociaal contact, legt de loper uit voor het virus, dus we moeten dat beperken. De Britten doen dat door maximaal zes mensen uit te nodigen, ze noemen dat daar de “safe six”. We moeten zoeken naar haalbare manieren die we kunnen volhouden zodat we sociaal contact kunnen blijven hebben, maar binnen bepaalde limieten van een budget dat we best niet overschrijden."