Ernstige toename van coronapatiënten in Jan Ypermanziekenhuis

Een belronde van onze redactie naar 10 West-Vlaamse ziekenhuizen wees uit dat er op dit moment in de meeste ziekenhuizen geen COVID-19-patiënten zijn. Dat is zo in het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt, het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes ziekenhuis van Waregem, het AZ Zeno van Knokke en Blankenberge, in de Sint-Jozefskliniek van Izegem en in het AZ Sint-Lucas in Brugge. In het AZ West in Veurne is er 1 patiënt. In het AZ Delta (Rumbeke/Torhout/Menen) ging het aantal van 3 naar 1. In het AZ Groeninge in Kortrijk zijn er 1 of 2 COVID-19-patiënten en in het AZ Sint-Jan in Brugge zijn er 4.