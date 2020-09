Edegemse scholen met handen in het haar na coronasluiting naschoolse opvang

Door de sluiting moeten heel wat lagere scholen in Edegem op zoek naar een oplossing voor de opvang van leerlingen voor en na schooltijd. Bij basisschool Andreas Vesalius bijvoorbeeld moet de directie een oplossing zoeken voor een veertigtal kinderen. "We gaan op zoek naar vrijwilligers", vertelt directeur Marc Geerts. "Dat kunnen ouders van leerlingen zijn of vrijwilligers die hier al meedraaien. We zoeken wel in eerste instantie naar mensen die een pedagogische achtergrond hebben."

Aan de leerkrachten vragen om extra uren te kloppen ziet Geerts niet zitten. "Zij moeten er nu voor zorgen dat de kinderen die thuis in quarantaine zitten, omdat ze in contact zijn geweest met de begeleidster, geen leerachterstand oplopen. Zij hebben het dus al druk genoeg"

De andere locatie voor naschoolse opvang in Edegem, in het Fort, blijft wel gewoon open.