Gehandicaptenzorg in coronatijden: "Heel veel regels waren niet aangepast aan onze fragiele kinderen"

Wat is er tijdens de coronacrisis misgelopen in de sector van de gehandicaptenzorg? Dat is een vraag waarop de coronacommissie van het Vlaams Parlement een antwoord probeert te zoeken. Vanmiddag hoorde ze enkele actoren uit de sector, maar het was de moeder van een 57-jarige vrouw met een beperking die met haar getuigenis glashelder wist over te brengen hoe groot de schade is: bij haar dochter en bij uitbreiding bij heel veel mensen met een beperking. De commissieleden werden er even stil van.