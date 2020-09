Gevaarlijke Merodelei in Turnhout wordt veiliger voor fietsers: "Al jaren een doorn in het oog van heel wat inwoners"

De verkeersonveilige situatie op de Merodelei is al jaren een doorn in het oog van Turnhoutenaars en van het stadsbestuur. "Heel wat automobilisten staan stil op de fietssuggestiestroken om aan kortwinkelen te doen, bijvoorbeeld om snel iets te gaan kopen in een nachtwinkel of supermarkt", zegt schepen van mobiliteit Marc Boogers (Groen). "Dat is absoluut niet de bedoeling en getuigt van weinig respect voor fietsers. De politie heeft al heel wat boetes uitgeschreven maar toch blijft de situatie hardnekkig voortbestaan."