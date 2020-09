Huisartsen Westhoek schrijven open brief na paniek coronabesmetting: "Laat je niet zomaar testen"

Afgelopen weekend was er een overbelasting van de wachtdienst van de huisartsenkring in de Westhoek. Het CLB, het centrum voor leerlingenbegeleiding, had testen laten afnemen van leerlingen en leerkrachten nadat er een aantal besmettingen waren in scholen in de Westhoek. Heel veel ongeruste mensen belden daarom naar de wachtdienst van de huisartsen.

"Het virus neemt in kracht toe, maar er is geen reden tot paniek", zegt dokter Paul Sansen, de voorzitter van de huisartsenkring Westhoek. "Er was een beetje paniek en men denkt met een test gerustgesteld te worden. Maar dat is een foto, een momentopname, je kan vandaag negatief zijn en morgen het virus oplopen. Als je testen afneemt zonder correcte indicatie, is dat een schot in de lucht, hé."

Met de brief pleiten de huisartsen voor gezond West-Vlaams verstand en roepen ze op de richtlijnen goed te blijven opvolgen, dus handen wassen en afstand houden. Ze raden ook af om kinderen onder de 12 jaar te laten testen die bijvoorbeeld een gewone verkoudheid hebben.