Israëliër veroordeeld tot drie keer levenslang voor moord op Palestijns gezin

De beklaagde, Amiram Ben-Uliel, gooide in juli 2015 een brandbom in het huis van een Palestijnse familie in het dorp Douma, in het noorden van de Westelijke Jordaanoever, nabij Nablus.

Een familielid draagt Ahmad Dawabsheh, de enige van het gezin die de aanslag heeft overleefd Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu