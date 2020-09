Japanse premier Abe wordt opgevolgd door zijn rechterhand Yoshihide Suga

Maar betekent dat dat Yoshihide Suga ook op de langere termijn de politieke toekomst van Japan is? "Normaal gezien zijn er over een jaar weer nieuwe voorzittersverkiezingen bij de LDP" weet De Ruyver. "Nu heeft Suga een mandaat voor maar één jaar. Pas volgend jaar in september zal blijken of hij genoeg vertrouwen heeft getankt voor de toekomst. In principe zijn er volgend jaar in oktober ook nieuwe algemene verkiezingen in Japan. "'Al wordt er gefluisterd dat die mogelijk zullen worden vervroegd" zegt Dirk De Ruyver. Dat zou Suga de kans kunnen geven meteen te scoren bij de kiezer, en op die manier zijn positie voor de langere termijn te versterken". Maar zover zijn we nog niet. Want zit de kiezer wel te wachten op verkiezingen in volle coronatijd? Daarover is de politieke klasse in Japan het voorlopig niet eens. Wordt vervolgd dus.