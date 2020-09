Kunstgalerijen helpen Antwerpse voedselbank met gulle giften

PLUS-ONE Gallery en Gallery Sofie Van de Velde hebben samen zo'n 35.000 euro geschonken aan de voedselbank. "We vingen op dat er een probleem was bij de voedselbanken", vertelt kunstkenner Sofie Van de Velde (ook bekend van het televisieporgramma "Stukken van mensen") bij Radio 2 Antwerpen. "Voor de coronacrisis kwamen ze toe met het voedsel dat hen geschonken werd, maar door de enorme vraag moeten ze nu ook effectief voedsel gaan aankopen. Tegelijkertijd kregen we telefoontjes van ongeruste kunstenaars die niet wisten hoe ze de crisis door moesten komen."

De galerijen staken de koppen bij elkaar en kwamen op de proppen met het project "Art feeds". "We verkochten kunstwerken tussen de 200 en 2.000 euro, daarvan ging er telkens 20 procent naar de voedselbank", aldus Van de Velde. "In totaal hebben we zo'n 35.000 euro verzameld voor de voedselbank. "

"Omdat veel mensen het een leuk en positief project vonden, hebben we veel Belgische kunst kunnen verkopen tot ver in het buitenland. Het was een fijn win-winproject", besluit Van de Velde.