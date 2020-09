Mogelijk erfelijke ziekte? "Tot 6 op de 10 mensen laat zich niet testen"

"Dichte familie informeren is meestal geen probleem", aldus Legius. "We vertellen slecht nieuws makkelijk aan onze ouders, broers en zussen. Als het gaat over verdere familie zoals bijvoorbeeld neven, nichten, tantes of nonkels, dan gebeurt het vaker dat familieleden elkaar niet durven te informeren."

Volgens Legius is een medische diagnose zeer privacygevoelige informatie die mensen niet graag met de buitenwereld delen. Hoe verder de familie, hoe moeilijker we het vinden om die gevoelige informatie te delen. "Daarom maken we ook anonieme brieven waar alle informatie in staat. Je kan die brief met de post naar een familielid opsturen, als je dat comfortabeler vindt."