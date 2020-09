1 miljoen extra steun van federale overheid voor Oostendenaren

Nieuwe categorieën van mensen komen in nood, zegt Geert Lowyck van het OCMW : "Dat kunnen mensen zijn met een kunstenaarsstatuut, zelfstandigen, dat kunnen mensen zijn die psychosociale steun nodig hadden omdat hun kinderen lang hebben thuisgezeten, of van wie de kinderen psychosociale steun nodig hebben, mensen die technisch werkloos zijn geweest, mensen die geen werk hadden omdat er minder seizoensarbeid was of mensen uit de evenementensector". Waldmann vult aan: "Maar ook alleenstaande moeders, gepensioneerden, podiumbouwers, flexi jobbers van wie het bijbaantje verdween..."