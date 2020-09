Ouderen worden misleid in zoektocht naar kamer in woonzorgcentrum

Ouderen die te zorgbehoevend worden om nog langer thuis te wonen, moeten vaak op zoek naar een kamer in een woonzorgcentrum. Via het internet komen ze volgens Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) al snel terecht op websites als www.rusthuizenplus.be of www.woonzorgbijstand.be, die beloven dat ze de beschikbare kamers in verschillende woonzorgcentra weergeven. Maar dat klopt niet, zegt Parys. “Blijkbaar betalen woonzorgcentra aan de websites om naar hen door te verwijzen. Het gaat er dus helemaal niet om het beste of meest geschikte woonzorgcentrum voor iemand te vinden. Wie het meest betaald heeft, krijgt de meeste klanten doorgestuurd. Er zou ook een "boosterpromotie" lopen, waarbij woonzorgcentra een extra bedrag betalen aan de websites zodat de vraag maar bij één woonzorgcentrum terecht komt. Dat is ethisch niet verantwoord.”

Parys diende een klacht in bij de economische inspectie en pleit voor een objectieve, transparantie website die de informatie bundelt. Een soort Immoweb van de overheid, noemt Parys het. “Met transparante informatie want nu moet de burger beslissingen nemen op basis van informatie die niet objectief is en niet betrouwbaar. De overheid heeft die informatie, het is haar taak om die beschikbaar te stellen.”

Hij wil van bevoegd minister van Welzijn Wouter Beke CD&V) ook weten of er al een onderzoek gestart is naar de praktijken van de websites.