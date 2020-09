4 communiefeesten en een vol terras: politie sluit brasserie in Sint-Truiden omdat uitbaatster coronaregels niet volgt

De lokale politie van Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken heeft zondagmiddag een brasserie aan de Speelhoflaan gesloten die het niet nauw nam met de coronamaatregelen. Zo moesten klanten naar binnen om te bestellen, terwijl dat volgens de regels aan de tafels zelf moet gebeuren. De uitbaatster had er vorige week al een verwittiging over gekregen.

Gisteren waren er vier communiefeesten aan de gang, en ook op het terras van de brasserie zat er veel volk. Bij een eerste bezoek van de politie kreeg de uitbaatster een verwittiging, maar die sloeg ze in de wind. Toen de politie later op de middag opnieuw langskwam en zag dat de toestand onveranderd was, werd er een proces verbaal opgemaakt. Het was pas rond een derde bezoek, dat de zaak rond 17u werd gesloten.