President Trump houdt voor het eerst deze zomer weer massabijeenkomst in een zaal, ondanks corona 

De voorbije maanden hield president Trump het vooral bij meetings in openlucht. Zijn laatste grote meeting binnen was die van eind juni in Tulsa, Oklahoma. Ook daar hadden gezondheidswerkers geadviseerd om de meeting niet te doen plaatsvinden. Volgens de plaatselijke gezondheidsdirecteur is achteraf vastgesteld dat het aantal coronabesmettingen in Tulsa door de bijeenkomst is toegenomen. Maar president Trump gelooft dat de VS intussen op de goede weg is. "We're making the last turn", zei de president tijdens zijn speech - we zitten vlakbij het doel om het virus te verslaan.