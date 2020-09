President Trump ziet geen link tussen bosbranden in Californië en klimaatopwarming: "Het zal beginnen af te koelen"

"Het is een van de grootste branden die we ooit hebben gezien, en we hebben veel werk op het gebied van bosbeheer. Het is duidelijk dat bosbeheer in Californië erg belangrijk is, en dit strekt zich nu uit tot Washington en Oregon", verklaarde de president.

"Als bomen vallen, na een korte tijd, 18 maanden, worden ze erg droog. Ze worden echt als een lucifer", legde Trump uit. "Er stroomt geen water meer doorheen, waardoor ze kunnen ontploffen."

De Democratische gouverneur van Californië, Gavin Newsom, zei aan Trump dat de klimaatverandering reëel is en de natuurbranden in Californië verergert. Trump, ontkenner van klimaatopwarming en tegenstander van het klimaatakkoord van Parijs, reageerde later. "Het zal koeler beginnen te worden, let maar op. Ik denk niet dat de wetenschap dat weet."