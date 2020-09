Professor hydrologie over barsten in huizen door droogte: "Vooral probleem in zuiden van Oost- en West-Vlaanderen"

"Het is moeilijk om te oordelen over dit specifieke geval, maar we zien de laatste jaren meer van dat soort problemen, waarbij droge bodems leiden tot schade aan huizen", zei professor hydrologie Marijke Huysmans in "De wereld vandaag" op Radio 1.



"Het probleem doet zich niet overal voor in Vlaanderen. Vooral gebieden met plastische kleien in de ondiepe ondergrond lijken getroffen. Die zijn heel gevoelig voor volumeverandering. Als het heel nat is, zwellen ze op en als het heel droog is, krimpen ze. Daardoor kan de grond verzakken, een huis scheef komen te staan en dan komen er barsten. Het probleem doet zich vooral voor in het zuiden van Oost- en West-Vlaanderen, maar ook in het oosten van Vlaams-Brabant."