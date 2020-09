Brusselse specialist infectieziekten: "Dat meer jonge mensen besmet raken met coronavirus is juist goed nieuws"

Het aantal opnames van coronapatiënten in het ziekenhuis, is volgens Gala momenteel niet problematisch te noemen. "De algemene hospitalisatiecijfers vallen goed mee", vindt de professor. Ook op de intensieve zorgafdelingen van de ziekenhuizen in Brussel ziet hij momenteel geen probleem. "Je moet een duidelijk verschil maken tussen ernstige gevallen en matige gevallen. Als je voor een paar dagen in het ziekenhuis moet blijven met koorts, is dat geen ernstige ziekte. Het wordt pas problematisch als je op de dienst intensieve zorgen terechtkomt."

Momenteel stijgt het aantal besmettingen vooral bij jongere mensen. "Dat is net goed", vindt Gala, "want dat draagt bij aan de groepsimmuniteit en dat hebben we nodig. Als we alleen op een vaccin moeten wachten, dan gaan we nog lang kunnen wachten vooraleer we weer kunnen terugkeren naar het normale leven." Het diensthoofd van de Franstalige Université Catholique de Louvain (UCL) erkent wel dat het probleem zich snel kan verplaatsen wanneer jongere mensen de oudere bevolking opnieuw gaan besmetten. "Dat is in het verleden ook gebeurd en daar moeten we voor opletten. Maar intussen hebben de oudere mensen geleerd hoe ze zich goed kunnen beschermen tegen het virus", sust hij.