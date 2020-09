Schrijnende omstandigheden op Lesbos na brand vluchtelingenkamp Moria: "Ik heb mensen zelden zo wanhopig gezien"

Maar ook de inwoners van Lesbos uit de buurt van het kamp hebben hun ongenoegen geuit over de bouw van het nieuwe tentenkamp. Ook zij zijn absoluut geen voorstander van het plan van de Griekse regering. “Iedereen van het dorp Moria is ook wanhopig”, vertelt Dekkers. “We hebben jarenlang geprobeerd om de vluchtelingen te helpen. We hebben ze eten gegeven en onderdak, maar we kunnen niet meer. Er heerst chaos. Het is vies. We weten niet meer wat we met ons eiland aan moeten”, gaat Dekkers verder.

Dekkers sprak verschillende inwoners. Een ervan is een ontevreden herder: “Ik ben al drie nachten en drie dagen mijn beesten aan het bewaken.... Ik wil niet dat er nog meer vee wordt gestolen.”