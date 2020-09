Glabbeek test buitenlandse seizoensarbeiders zelf: 8 van 120 arbeiders testen positief op corona

Voor de tests werkte de gemeente samen met het ziekenhuis en de huisartsenwachtpost van Tienen. "De besmette personen zijn allemaal tussen de 20 en 30 jaar oud en hadden geen symptomen. Stel dat we niet iedereen zelf hadden getest. Die mensen zouden zich van geen kwaad bewust zijn geweest en hier gewoon in het dorp rond gelopen hebben, naar de winkel of op café zijn geweest", aldus Reekmans. "Zonder die tests hadden we geen zicht gehad op de situatie. Ik ben blij dat we dit als gemeente krachtdadig hebben aangepakt in het belang van de volksgezondheid van alle inwoners."