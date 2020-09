Afgeslankte Ronde Van Vlaanderen voor wielertoeristen gaat toch niet door: "Niet veilig genoeg door corona"

De ronde voor wielertoeristen zou een miniversie geweest zijn. Normaal gezien schrijven zo'n 16.000 deelnemers zich in, dit jaar is dat amper 4.500. Maar toch te veel om het veilig te houden: "Na overleg met alle burgemeesters en met de organisatie zijn we tot de conclusie gekomen dat we de veiligheid niet 100 procent kunnen garanderen", zegt burgemeester De Meulemeester (Open Vld) van Oudenaarde, "dat is de absolute prioriteit en het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen gezond en veilig blijft."