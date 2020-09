"Sporen van mogelijk leven" gevonden op Venus: "Ontdekking roept veel vragen op"

Een team van internationale wetenschappers heeft aanwijzingen gevonden dat er mogelijk leven is op Venus. In de atmosfeer van de planeet is fosfine gevonden, een gas dat op aarde door bacteriën wordt geproduceerd. Dat zou dus kunnen betekenen dat er zich ook bacteriën of andere micro-organismen in de atmosfeer van Venus bevinden. De onderzoekers benadrukken wel dat er nog geen echte verklaring is en dat er meer onderzoek nodig is.