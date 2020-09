Start van het academiejaar in Gent tijdens de coronacrisis: “Iedereen start op een ander tijdstip”

“Het is wel degelijk de bedoeling dat de studenten naar de lokalen en aula’s van de school komen”, zegt Isabelle Claeys van de hogeschool. “Om alles veilig te laten verlopen hebben we een circulatieplan opgestart. Zo start de ene groep om 08.00, zodat een andere groep om 08.30 start. Op die manier komen de verschillende groepen niet te veel met elkaar in contact.”