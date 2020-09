Brussel wil komaf maken met straatracers aan Atomium: "Verkeersleefbaarheid is topprioriteit"

"Sinds begin dit jaar zien we geregeld filmpjes opduiken waarin vooral jongeren heel snel rond de rotondes hier in de buurt rijden en daardoor zwakke weggebruikers in gevaar brengen. Sindsdien patrouilleren hier regelmatig agenten in burger en patrouillewagens om overtreders tegen te houden. We hopen nu dat de betonblokken ervoor zullen zorgen dat het stopt", vertelt Thierry Vandenhoute van de Brusselse verkeerspolitie. "Natuurlijk kan het probleem zich nog verplaatsen naar andere straten, maar de politie blijft controles uitvoeren om straatracers en andere overtreders te verbaliseren. Als het nodig is nemen we hun voertuig in beslag." Sinds de invoering van het nieuwe gemeentelijk reglement voor de zogeheten straatracers of "rodeo drivers" in mei van dit jaar, werden al 55 voertuigen in beslag genomen.