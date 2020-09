Tv-presentator Staf Coppens verlaat Tremelo voor Zweden: "Camping uitbaten met ons gezin"

Mathias wil nog even weten of het zeker geen grap is. "Nee, het is echt. Ik weet niet of het allemaal gaat lukken, maar het is echt waar", verzekert Staf hem. Of het gezin het huis in Tremelo ook zal verkopen, staat nog niet vast. "Als het niet nodig is niet." Het gezin zal tijdens hun Zweedse avontuur ook gevolgd worden door een cameraploeg. Het programma met de werktitel "Camping Cöppens" wordt in de loop van 2021 uitgezonden bij VTM. Staf blijft verder ook andere tv-programma's maken. Voorbereidingen zullen vooral online gebeuren, maar voor de opnames keert hij dan terug naar België.