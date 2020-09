Avondspits op de buitenring rond Brussel kan moeilijk worden door werkzaamheden op de E40 in Groot-Bijgaarden

Het wordt vanaf vanavond knap lastig in Groot-Bijgaarden want die plek is nu al een flessenhals en tijdens de werken moet iedereen over 3 smalle rijstroken met een snelheidslimiet van 50 kilometer/uur. Kom je vanuit het centrum van Brussel of wil je van de ring naar de E40, dan zal het flink trager gaan. De grootste problemen worden op de buitenring rond Brussel verwacht. Het verkeer vanuit Zaventem moet onmiddellijk na de aansluiting naar de E40 over 2 versmalde rijstroken. Weggebruikers vanuit Koekelberg houden nog 1 rijstrook over. De werkzaamheden zullen twee maanden duren.