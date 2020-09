Vereniging huisartsen luidt alarmbel door coronadrukte: "Water staat ons aan de lippen en het wordt alleen maar erger"

"Net als ziekenhuizen hebben ook huisartsenpraktijken een maximumcapaciteit", legde Van Giel uit in "Terzake". "Het is zeer druk, het water staat ons aan de lippen. We kunnen het nu amper aan en het zal alleen maar erger worden de komende weken."



Domus Medica stelt voor om een deel van het testen uit te besteden. "Als je merkt dat huisartsen het niet meer aankunnen, moet je het systeem in vraag durven te stellen. Ik verwacht geen wonderoplossing, maar men moet kijken wat mogelijk is. Een aantal patiënten dat nu naar de huisarts gaat, kan ook worden opgevangen via andere systemen."



Momenteel is daar ook overleg over met verschillende overheden. Het zou dan gaan om bijvoorbeeld het opzetten van lokale testdorpen, zoals nu al in Antwerpen.