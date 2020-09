Vier extra besmettingen in Riemst na voetbalmatch: "Eerste resultaten van bijkomende tests zijn geruststellend"

Gisteren werden nog eens 70 extra mensen getest op het coronavirus, maar de resultaten vallen mee, zegt burgemeester Mark Vos (CD&V) van Riemst. "Toch niet iedereen die in contact is gekomen met de besmette personen is ook besmet geraakt. Maar dit is natuurlijk maar een eerste resultaat. Er worden nu weer nieuwe mensen getest, die op hun beurt in contact zijn gekomen met die 4 andere besmette personen. Pas als we die resultaten kennen, kunnen we een juiste evaluatie maken."