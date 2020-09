Vrijwillige Blankenbergse Zeeredders halen eigen collega uit Noordzee: "Gelukkig had hij een vuurpijl op zak"

"Toen we aankwamen bij de catamaran wees zijn kameraad ons de juiste richting", gaat Vermoere voort. "Plots zagen we de vuurpijl. Onze collega was al 500 meter afgedreven. Gelukkig had hij die vuurpijl, want anders was het zoeken naar een speld in een hooiberg.”

Tussen de oproep en de redding zaten amper 18 minuten. “Hij voelde zich perfect en dat was een enorme opluchting. Hoe hij het heeft aangepakt, is een voorbeeld voor alle watersporters die op zee gaan. Onze man had verscheidene noodmiddelen mee, zoals zijn gsm in een waterdicht zakje, een set vuurpijlen en nog een waterdichte handmarifoon. Hij droeg ook een thermisch pak. Maar het belangrijkste van allemaal: hij is kalm gebleven."

