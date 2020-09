Ritje met de paardentram op de piste van Waregem koerse

Er is nog meer kans dat je volgend jaar mooie sites kan bezoeken. Want in heel Vlaanderen gaat de regering extra investeren in onroerend erfgoed.

In West-Vlaanderen staan er de komende jaren 90 investeringen op de planning, goed voor ruim 35 miljoen euro. "De Vlaamse regering gaat onder andere aandacht geven aan de begraafplaatsen van de Eerste Wereldoorlog", zegt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA). "Daar kan je niet aan voorbij. Met de vieringen rond de 100ste verjaardag deden we dat al uitgebreid. Ook het dorpsgezicht in De Haan, de kazerne in Brugge en de pier in Blankenberge worden gerestaureerd."