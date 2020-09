Bauke uit Zillebeke wint allereerste "Taaltrofee Nederlands" 

De nieuwe wedstrijd is een initiatief van het Davidsfonds in samenwerking met de Stichting Aliverde. Zo'n 3.100 vierdejaars uit 44 scholen in West-Vlaanderen hadden op voorhand op school online proeven afgelegd om te testen hoe goed hun kennis van het Nederlands is. Uiteindelijk deden een 40-tal leerlingen gisteren de ultieme taaltest.