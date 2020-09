Welke prioriteiten hebben Europarlementsleden voor het komende Europees werkjaar?

Hilde Vautmans (Open VLD), Kris Peeters (CD&V), Petra De Sutter (Groen) en Kathleen Van Brempt (SP.A) zijn alvast voorstander van dat coronafonds en Europese belastingen. De Sutter beklemtoont dat het fonds een voordeel biedt aan alle lidstaten van de EU en niet alleen aan de landen die in de problemen zitten. “Ik ben voor eigen inkomsten. Dat is een heel gezond democratisch principe", klinkt het bij Van Brempt (SP.A). Aangezien we in Europa enorm veel beslissingen nemen en we ook wel wat geld uitgeven, zijn eigen inkomsten volgens haar belangrijk om de solidariteit echt te laten werken.