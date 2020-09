Wie dumpte een katje, overgoten met lijm, in een zak in een gracht in Mol?

De Poezencentrale deed een oproep naar mensen die meer weten over de dader, maar er zijn voorlopig nog geen tips binnengekomen. "Nand is gevonden in de gracht in de Klaverstraat in Mol," zegt Stephanie. "We roepen iedereen die meer weet op om dat te melden. Soms durven mensen niet, uit schrik voor de reactie, als het om de buurman of buurvrouw gaat, maar dit is gewoon te erg," zegt ze. Er is alvast ook een klacht neergelegd bij de politie.