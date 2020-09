Zwembad "De Motte" in Zaventem heropent na lange corona- en renovatiepauze

De gemeente liet de afgelopen maanden onder andere de zwemkom en het dak van "De Motte" renoveren. Hoewel zwembaden vanaf 1 juli opnieuw mensen mochten ontvangen, bleef dat van Zaventem daardoor nog de hele zomer dicht. Vanaf vandaag is het zwembad dus weer open, uiteraard mits de nodige veiligheidsmaatregelen. Zo mogen er slechts 30 zwemmers tegelijk het water in en blijven onder andere de douches, stoombaden en speeltuigen gesloten. Groepen zoals scholen, clubs of individuele zwemmers worden gescheiden. Je moet ook verplicht vooraf online reserveren, dat kan tot 7 dagen op voorhand.

Extra info over de veiligheidsregels en nieuwe openingsuren vind je op de website van de gemeente Zaventem.