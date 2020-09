13 jongeren uit Tielt besmet met corona na groepsreis in Portugal

De gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, roept de jongeren uit Tielt op om waakzaam te zijn. "Ga naar de huisarts als je de voorbije weken in de streek van Albufeira bent geweest. Ouders moeten hun kinderen ook bevragen of ze daar naar feestjes zijn geweest. Zo kunnen ook zij zich laten testen. Op die manier kunnen we de besmettingen beheersbaar houden."

Decaluwé weet dat er nog andere jongeren in de periode van de georganiseerde groepsreis in de buurt van Albufeira zaten. "Niet alleen in Tielt, maar ook in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen zitten er jongeren die mogelijk besmet zijn met het coronavirus na hun reis naar Portugal."