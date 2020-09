Facebookgroep met 17.000 leden kant zich tegen Belgische beslissing om Spanje code rood toe te kennen

Op twee weken tijd hebben 17.647 zich verzameld in de Facebookgroep “Niet akkoord met Spanje ROOD”. De groep is verontwaardigd over de beslissing van de Belgische overheid. Sinds begin deze maand beschouwt Buitenlandse Zaken heel Spanje als rode zone, met uitzondering van het eiland Tenerife.

B&B-uitbater en Genkenaar Erik Claes woont al jaren in Spanje en heeft zich aangesloten bij de groep. Enkele weken geleden deed hij zijn beklag al in “Start Je Dag” op Radio 2 Limburg over de Belgische maatregel, en ook nu behoudt hij zijn standpunt: “België kleurt Spanje rood, en dat is totaal fout. Zij baseren zich op basis van gegevens van het WHO. Gisteren telde Spanje zo’n 3.000 besmettingen en België 979. Als je dat vergelijkt met het aantal inwoners van beiden landen, ben ik niet verrast dat er zulke groepen ontstaan op sociale media. De mensen zijn het beu dat België zomaar kan beslissen om een land rood te kleuren. Dat heeft heel wat gevolgen voor dat land.”

Enkele leden van de groep “Niet akkoord met Spanje ROOD” plannen volgens Claes zelfs een rechtszaak tegen ons land. Op dit moment wordt bekeken of ze een advocaat onder de arm kunnen nemen. Binnenin de groep is ook een crowdfunding gestart, om geld in te zamelen voor die rechtszaak. De Genkse Claes neemt niet deel aan die rechtszaak.