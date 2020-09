3 migranten verdronken voor de kust van Kreta, meer dan 50 anderen gered

Griekenland is een van de belangrijke aankomstplaatsen voor vele migranten en asielzoekers die vanuit Afrika, het Midden-Oosten en Azië de Europese Unie willen binnenkomen. In 2015 en 2016 kwamen meer dan een miljoen mensen Griekenland binnen. In 2019 waren dat er ongeveer 74.500, volgens cijfers van het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR. De centra waar al die mensen worden opgevangen, zitten overvol, tor ver boven de maximumcapaciteit.

De meerderheid van hen steekt in kleine bootjes vanuit Turkije de zee over naar de dichtbij gelegen Griekse eilanden. Maar smokkelaars zouden ook grotere (zeil)boten inzetten om migranten via een route langs Kreta verderop naar Italië te brengen.